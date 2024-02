Nottingham Forest-Manchester United, le ultimissime sulle formazioni

Manchester United in campo con il 4-2-3-1. Difesa con Kambwala e Evans al centro, supportati da Dalot e Lindelof. In mezzo al campo McTominay e Mainoo, alle spalle di Forson, Bruno Fernandes e Garnacho. In avanti il solo Rashford.

Nottingham Forest-Manchester United, le probabili formazioni:

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Montiel, Felipe, Murillo, Niakhaté; Danilo, Dominguez; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Origi. All. Espirito Santo.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Kambwala, Evans, Lindelof; McTominay, Mainoo; Forson, Bruno Fernandes, Garnacho; Rashford. All. ten Hag.