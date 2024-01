Nottingham Forest-Arsenal, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il prossimo confronto nella Premier League tra Nottingham Forest e Arsenal, che si terrà al City Ground di Nottingham martedì 30 gennaio, si prospetta come un incontro cruciale per entrambe le squadre, con l’Arsenal che cerca di ritornare alla vittoria in trasferta dopo otto settimane e il Nottingham Forest che spera di migliorare la propria forma recente. l’Arsenal di Mikel Arteta ha ottenuto una vittoria schiacciante per 5-0 contro il Crystal Palace nell’ultimo incontro di Premier League, un risultato che ha dato nuova fiducia alla squadra dopo un periodo difficile.