Novy Urengoy-Perugia finisce: Cronaca e Tabellino

Novy Urengoy-Perugia Cronaca Tabellino | È più forte di tutto la Sir Sicoma Monini Perugia che espugna in quattro set lo Sport Palace Zvezdniy di Novy Urengoy nell’andata dei quarti di finale di Champions League facendo un passo importante verso la semifinale. Martedì 10 marzo al PalaBarton il match di ritorno con i bianconeri che avranno bisogno di due set almeno per staccare il pass.

IL MATCH Formazione da Champions per Heynen con Plotnytskyi e Russo. Subito doppietta (attacco ed ace) di Atanaisjevic (0-2). Due invasioni consecutive russe portano a +4 Perugia (3-7). Padar e Kolodinskiy accorciano subito (6-7). Ace di Podrascanin (7-10). Il muro di Volkov riporta le squadre a contatto (11-12). Contrattacco vincente di Atanasijevic (12-15). Ace di Volkov (14-15). Break dei bianconeri ancora con il turno di Podrascanin (anche un ace) dai nove metri e con Atanasijevic devastante in contrattacco (15-21). Volkov con due muri consecutivi prova a ricucire il gap (20-23). Leon porta i suoi al set point (20-24). Doppio ace di Padar ed il Fakel è ad un punto (23-24). Chiude finalmente l’attacco di Leon (23-25).

Due punti in fila di Bodgan in avvio di secondo parziale (3-2). Leon in attacco e Russo a muro capovolgono (3-5). Ace di Plotnytskyi (3-6). Il solito Volkov accorcia (6-7). Atanasijevic per il nuovo +3 (6-9). In campo il primo tempo di Russo, fuori invece l’attacco di Padar (9-13). Contrattacco di Leon (11-16). Doppio ace di Ananiev (14-16). Out Atanasijevic e il Fakel è a contatto (16-17). Atanasijevic a segno da zona due (18-20). Out la pipe di Volkov (18-21). Primo tempo di Russo (19-22). Atanasijevic dalla seconda linea (20-23). Ancora out Volkov, set point Perugia (20-24). La pipe di Plotnytskyi propizia il raddoppio bianconero (21-25).

Perfetta parità nella fase iniziale della terza frazione (3-3). Muro di Russo, Perugia mette il naso avanti (4-5). Due in fila di Plotnytskyi (8-10). Due in fila anche per Leon (10-13). Podrascanin mantiene le distanze (12-15). Si esalta anche a muro il centrale serbo (13-17). Padar si carica sulle spalle la sua squadra e la riporta a contatto (16-17). Out per questione di millimetri Atanasijevic e parità (19-19). Il Fakel si porta avanti con Padar (21-19). Bogdan mantiene il vantaggio per i russi (23-21). Ancora Bodgan e set point Fakel (24-22). Il muro di Padar manda le squadre al cambio di campo (25-22).

Perugia avanti in avvio di quarto set con il turno al servizio di Plotnytskyi (2-4). L’ace di Volkov pareggia (5-5). Ace anche per capitan De Cecco (5-7). Out Leon e di nuovo parità (7-7). Si riscatta subito il numero 9 bianconero con l’ace del 7-9. Ancora Leon con la pipe, poi attacco out di Padar (8-12). Pallonetto vincente di Plotnytskyi (10-15). Il Fakel prova a rientrare, Perugia tiene (14-18). Ace di Bogdan (17-19). Padar chiude l’attacco del -1 (18-19). Gran palla in contrattacco di Atanasijevic (18-21). Muro vincente di Russo (19-22). Smash di Leon (19-23). In rete il servizio di Padar, match point Perugia (20-24). Chiude Atanasijevic (21-25).

Il Tabellino del match di CEV Champions League

FAKEL NOVY URENGOY – SIR SICOMA MONINI PERUGIA 1-3

Parziali: 23-25, 21-25, 25-22, 21-25

FAKEL NOVY URENGOY: Kolodinskiy 2, Padar 19, Gutsalyuk 6, Ananiev 6, Volkov 19, Bogdan 15, Shoji (libero), Petrushov, Shipotko, Stulenkov, Kimerov. N.e.: Kolenkovskii, Antipkin, Volodin (libero). All. Placì, vice all. Yakovlev.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 1, Atanasijevic 17, Podrascanin 11, Russo 15, Leon 14, Plotnytskyi 11, Colaci (libero), Piccinelli, Zhukouski, Lanza, Taht, Ricci. N.e.: Biglino (libero), Hoogendoorn. All. Heynen, vice all Fontana.

Arbitri: Dobromir Dobrev – Maciej Twardowski

LE CIFRE – NOVY URENGOY: 16 b.s., 7 ace, 39% ric. pos., 12% ric. prf., 53% att., 10 muri. PERUGIA: 16 b.s., 6 ace, 59% ric. pos., 19% ric. prf., 55% att., 6 muri.