Champions League Volley, Novy Urengoy-Perugia: come vederla in tv

Champions League Volley, Novy Urengoy-Perugia

Champions League Volley Novy Urengoy Perugia | Bianconeri già da ieri a Novy Urengoy. Tutto esaurito alla Sport Palace Zvezdniy con tremila spettatori pronti a spingere la formazione russa. Parte dalla fredda Siberia il cammino della Sir Sicoma Monini Perugia nella fase ad eliminazione diretta della Champions League. I Block Devils del presidente Sirci sono già da ieri a Novy Urengoy e domani pomeriggio alle ore 15:00 in Italia (le 19:00 in Siberia), con diretta streaming su Dazn, scenderanno in campo per affrontare i padroni di casa del Fakel nel match d’andata dei quarti di finale. Ma Perugia è pronta a dare battaglia ed a mettere sul taraflex siberiano le sue armi principali che sono battuta e muro-difesa. La qualificazione si gioca su due match e, se ovviamente quello di ritorno a Perugia martedì 10 marzo è decisivo perché lì si assegnerà il pass per la semifinale, la gara di domani è comunque fondamentale in una fase che prevede sempre il numero di vittorie come prima discriminante e che, in caso di pari vittorie e pari punti dopo le due partite, prevede il golden set per decidere il passaggio del turno.

Come seguirla in tv, radio e streaming

Il match di domani tra Novy Urengoy e Perugia sarà visibile in diretta web a partire dalle ore 15:00 sulla piattaforma DAZN con il commento da studio di Marcello Piazzano. La piattaforma streaming trasmetterà in esclusiva, in diretta e on demand, tutte le partite delle squadre italiane impegnate nella CEV Champions League maschile e femminile. La voce dell’ufficio comunicazione bianconero racconterà domani alle ore 15:00 Novy Urengoy-Perugia anche sulle frequenze di Umbria Radio (a Perugia 92.0 e 97.2), network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Rosa al completo per coach Heynen che al solito deciderà la formazione da mandare in campo inizialmente solo dopo le ultime rifiniture di oggi pomeriggio e di domattina. Al netto di possibili cambiamenti dell’ultimo momento, Perugia dovrebbe presentarsi inizialmente con De Cecco in regia, Atanasijevic opposto, Podrascanin e Russo centrali, Leon e Plotnytskyi schiacciatori e Colaci libero.

FAKEL NOVY URENGOY: Kolodinskiy-Padar, Gutsalyuk-Stulenkov, Volkov-Kliuka, Shoji libero. All. Placì.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin-Russo, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

Arbitri: Dobromir Dobrev – Maciej Twardowski