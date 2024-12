Nuovo infortunio in casa Juventus: Weah ko, Motta nei guai

Per la Juventus ,nella vittoria in Coppa Italia , caratterizzata da risposte importanti di giocatori molto criticati in questo inizio di stagione (Vlahovic e Koopmeiners su tutti),c’è anche un cattiva notizia: Timothy Weah ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, e sarà costretto ai box per un periodo non breve di tempo.

Il comunicato della Juventus:

“A seguito del problema muscolare accusato ieri sera nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari, Timothy Weah è stato sottoposto questa mattina, presso il J|medical, ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra”. Thiago Motta rischia quindi di perdere lo statunitense per il(o i) match di Supercoppa italiana di inizio gennaio.