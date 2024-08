Riparte il Fantacalcio: tutti i segreti del Listone!

Fantacalcio: pronti per la nuova stagione?

Con l’inizio della stagione calcistica ormai alle porte riprende anche l’attività dei fantallenatori, alla frenetica ricerca dei nuovi assi a basso prezzo da affiancare alle certezze ben più onerose. Nei prossimi giorni vi forniremo le indicazioni per scegliere al meglio la vostra rosa ed essere competitivi, ma intanto andiamo a scorgere tra le pieghe del nuovo Listone le novità più succulente, anche quelle meno piacevoli per chi si sta preparando per l’asta…

Listone 24-25: cambi di ruolo, conferme e novità

Come ogni stagione anche stavolta alcuni calciatori sono stati “spostati” rispetto alla precedente; questo può avvenire sia per motivazioni oggettive, in quanto effettivamente impiegati in ruoli differenti rispetto a quelli previsti ad inizio stagione, sia per interpretazioni dei gestori delle piattaforme (nel nostro caso FANTACALCIO.IT) che preferiscono inserire i calciatori nel ruolo più attinente al loro posizionamento in campo piuttosto che alle loro caratteristiche tecnico-tattiche o viceversa.

Un esempio esplicativo può essere considerato il calciatore del Napoli Politano, inserito nel corso degli anni sia tra gli attaccanti sia come centrocampista, in base al presumibile utilizzo che ne avrebbe fatto il tecnico di turno nella stagione a venire oppure sulla scorta di quanto avvenuto nella precedente. Per quanto riguarda il 2024-25 Politano sarà un centrocampista, e senza svelare troppo rispetto ai nostri futuri consigli, è chiaro come questa collocazione ne faccia un elemento particolarmente appetibile vista la sua capacità di regalare bonus in termini di assist e reti.

Ecco le decisioni più attese

C’era molta attesa per l’assegnazione del ruolo ad alcuni elementi che inquadrati diversamente rispetto alla scorsa stagione avrebbero potuto veder accrescere o diminuire notevolmente il loro “appeal” in fase d’asta. Tra questi spiccano certamente Dimarco, Gudmundsson e De Ketelaere. Gioie e dolori per i fantallenatori intenzionati ad acquistarli o a confermarli in rosa (ove possibile). L’esterno nerazzurro infatti, nonostante sia di fatto un centrocampista esterno, è rimasto DIFENSORE, confermandosi come il più costoso nel ruolo davanti al “cugino” Theo Hernandez; la sua quotazione iniziale tuttavia sale di parecchio passando da 19 a 24 fantacrediti, mentre quella del francese è pari a 20 contro i 17 della scorsa stagione. Curioso il caso di Di Lorenzo: il campionato deludente gli aveva fatto perdere parecchi crediti (da 18 a 12) e posizioni; tutto recuperato in fase d’apertura, tanto che l’azzurro, con 18 crediti, risulta essere il terzo difensore più caro: effetto Conte?

Diverso il discorso per gli estrosi Gudmundsson e De Ketelaere: entrambi infatti saltano il fosso passando da centrocampisti ad ATTACCANTI. Se per l’islandese, impiegato spesso da Gilardino come unica punta per le frequenti assenze di Retegui, c’era da aspettarselo, per l’olandese trattasi di una sorpresa (certo non gradita) in quanto, pur con spiccate caratteristiche offensive, l’ex calciatore del Milan resta un fantasista che rende al massimo quando agisce un po’ defilato o dietro l’attaccante di riferimento. Se lo scorso anno furono tra le sorpresissime del torneo (quotazione di partenza rispettivamente 14 e 7, finali 30 e 26!) regalando gol ed assist a profusione (14/4 il primo, 10/8 il secondo), prenderli ora costerebbe parecchio (27 Gudmundsson, 21 De Ketelaere) con l’incognita oltretutto per il genoano di un suo possibile trasferimento e conseguente modifica d’impiego tattico.

Resta invece a CENTROCAMPO l’americano del Milan Pulisic, altra splendida rivelazione del passato torneo; per lui, numero 1 del reparto, servono 30 crediti per accaparrarselo contro i 18 iniziali nell’edizione 23-24. Rimangono CENTROCAMPISTI anche Orsolini (quotazione 21) e Zaccagni (27), quindi molto appetibili in quanto agiranno da seconde punte o ali.

Tra i nuovi arrivi potrebbe essere interessante spendere i 14 crediti necessari per avere Bernabè del Parma, CENTROCAMPISTA in grado lo scorso anno in serie B di realizzare ben 8 reti.