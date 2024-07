Olanda-Inghilterra, probabili formazioni e dove vederla

Con l’uscita dell’Italia da quel lato del tabellone c’erano pochi dubbi su quale sarebbe stata una delle due semifinali. Questo sarà il quarto incontro tra Olanda e Inghilterra in un grande torneo internazionale con una vittoria degli Oranje per 3-1 a EURO 1988, 0-0 ai Mondiali del 1990 e un 4-1 in favore degli inglesi a EURO 1996. Il match sarà visibile in diretta su RAI 1 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay mercoledì 10 luglio alle ore 21.

Probabili formazioni Olanda-Inghilterra

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Djik, Aké; Reijnders, Schouten, Xavi Simons; Bergwijn, Depay, Gakpo. Ct. Koeman

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Konsa; Trippier, Mainoo, Rice, Saka; Bellingham, Foden; Kane. Ct. Southgate