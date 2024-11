Olanda-Ungheria, le ultimissime sulle formazioni

Un vero e proprio spareggio per il secondo posto nel Gruppo A della Nations League League A quello tra Olanda e Ungheria, per un posto nel prossimo turno della competizione. Titolari i due interisti, Dumfries e De Vrij e per il rossonero Reijnders. Panchina per Koopmeiners.

Olanda-Ungheria, le probabili formazioni:

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Hato; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Weghorst. CT. Koeman.

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Dardai, Orban, Botka; Bolla, Nikitscher, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. CT. Rossi.