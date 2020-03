Olimpiadi, Tokyo 2021 ecco le date: 23 luglio – 8 agosto

Date Olimpiadi Tokyo 2021 | Le Olimpiadi di Tokyo, che sono state rinviate a causa della pandemia globale di coronavirus, si terranno dal 23 luglio all’8 agosto 2021. Lo rivela Kyodo News citando una fonte vicina all’organizzazione. Le Olimpiadi del 2020 erano programmate per svolgersi dal 24 luglio al 9 agosto nella capitale giapponese ma sono state rimandate per la prima volta nella storia a causa della diffusione in corso del nuovo coronavirus. Le nuove date sono state concordate lunedì tra il Comitato Olimpico Internazionale e gli organizzatori locali, secondo quanto rivela a Kyodo News un funzionario dell’organizzazione. Le nuove date sono state decise dopo aver valutato varie finestre, incluso il periodo della primavera, per evitare importanti conflitti con il calendario sportivo internazionale e per ridurre al minimo le sfide logistiche affrontate dagli organizzatori.

Le più grandi della storia

Una task force istituita dal comitato organizzatore dei Giochi di Tokyo incaricato di gestire il rinvio ha optato per un arco temporale simile nel 2021 al fine di utilizzare il più possibile i piani esistenti per i Giochi. Il Giappone, che aveva registrato relativamente pochi casi di infezioni da coronavirus fino alla fine di marzo, ha subito una crescente pressione da parte di atleti e organizzazioni sportive di tutto il mondo per rinviare i Giochi a causa di crescenti preoccupazioni per la salute e l’impatto del virus sugli allenamenti e sulle qualificazioni olimpiche. I Giochi estivi non erano mai stati rinviati nelle sue 31 edizioni dalle prime Olimpiadi moderne del 1896, sebbene fossero stati cancellati nel 1916, 1940 e 1944 a causa della guerra. Le Olimpiadi di Tokyo saranno le più grandi della storia, con oltre 10.000 atleti che parteciperanno a 339 eventi in 33 sport nel caso in cui il programma attuale rimanga lo stesso.