Osimhen torna titolare con la Nigeria. Mese decisivo per l’attaccante del Napoli

Nulla di grave per Victor Osimhen, torna titolare con la Nigeria

Respiro di sollievo per i tifosi napoletani, visto che l’attaccante nigeriano scenderà regolarmente in campo nella semifinale di Coppa d’Africa tra Nigeria e Sudafrica.

Nulla di grave per Victor Osimhen. Buone notizie per Mazzarri

A dare l’annuncio è la stessa federazione, la Nigeria, sul proprio account Instagram. Non sono gravi i problemi riscontrati da Osimhen ,nelle ultime ore il nigeriano aveva riscontrato un problema agli addominali che aveva preoccupato i tifosi partenopei che già immaginavano scenari spiacevoli.

L’attaccante dei partenopei continuerà ad essere impegnato a piene forze nella vittoria della coppa d’Africa. Il Napoli spera di averlo il prima possibile, lo aspetta con ansia per continuare a lottare per il quarto posto e in Champions League, dove affronteranno il Barcellona.