Napoli, allarme Osimhen: non parte con la Nigeria per la semifinale di Coppa d’Africa

Le condizioni di Osimhen preoccupano il Napoli: l’attaccante nigeriano non è partito con la sua squadra per disputare la semifinale di Coppa d’Africa contro il Sud Africa ed è rimasto in ritiro per svolgere accertamenti più approfonditi, come confermato dalla stessa Federcalcio nigeriana.

Osimhen preoccupa il Napoli e Mazzari, che vorrebbero riaverlo al più presto

A Napoli sperano di riavere Osimhen il prima possibile per preparare un ciclo di partite difficili e delicate, tra le quali rientra la doppia sfida al Barcellona agli ottavi di Champions League in programma il 21 febbraio e il 12 marzo.

In ogni caso, il problema non dovrebbe essere grave e, se gli accertamenti lo confermeranno, Osimhen potrà raggiungere i suoi compagni di nazionale e tornare al 100% al centro dell’attacco della Nigeria, ma soprattutto del Napoli.