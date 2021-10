Rispettivamente tifose di Roma e Lazio, Viero e Pedrelli ci parlano della passione per il calcio

Georgia Viero e Roberta Pedrelli ospiti di SportPaper.it

Le bellissime Georgia Viero e Roberta Pedrelli ospiti di SportPaper, intervistate dal nostro Marco Marramao hanno parlato della loro passione per il calcio e non solo… Un’intervista da non perdere, di seguito il video integrale.

GEORGIA VIERO E ROBERTA PEDRELLI PER SPORTPAPER.it