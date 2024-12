Palermo: riflessioni in corso su Dionisi

Il Palermo è in crisi nera, la vittoria contro il Bari non è servita a risollevare il morale dei rosanero, che oggi sono caduti contro il Cittadella ed a fine partita sono stati contestati. Il palermo ad oggi ha subito otto sconfitte, troppe per una squadra che in estate era stata costruita per ritornare in Serie A.

Dionisi è sotto esame come tutti i giocatori, ma è il tecnico che a questo punto è quello a rischiare l’esonero. Per la successione si pensa a Pirlo o Ballardini, mentre Cannavaro sembra che si stia accasando alla Dinamo Zagabria.