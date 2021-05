L'Inter potrebbe approfittare della Lazio che ancora non ha messo nero su bianco l'accordo con Simone Inzaghi e offrire al tecnico qualcosa di migliore per poterlo portare a Milano.

Panchina Inter

L’Inter è alla ricerca del prossimo allenatore. Non ha intenzione di sbagliare la società nerazzurra che pretende di continuare il ciclo vincente iniziato con Antonio Conte. Nelle ultime ore c’era la voce di un approccio con Simone Inzaghi che, a sua volta veniva blindato dalla Lazio. Ma c’è del clamoroso, Inzaghi non ha ancora firmato e la società del Gruppo Suning ci prova con un’offerta migliore di Lotito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Panchina Inter, offerta a Simone Inzaghi

Ieri sera a Formello è avvenuto l’incontro Inzaghi-Lotito. Sembrava tutto fatto, ma praticamente non c’è ancora nessuna firma. L’accordo della serata di ieri fra Inzaghi e la Lazio non è tuttavia stato ancora ratificato e nelle ultime ore l’Inter sta provando l’affondo per cercare di ribaltare una situazione che sembrava ormai definita. L’agente dell’allenatore, Tullio Tinti, è arrivato in queste ore in sede per cercare una mediazione.

Una scelta che potrebbe rivelarsi clamorosa quella di Simone Inzaghi se mai dovesse trovare l’offerta dei neo campioni d’Italia più interessante. D’altra parte sembra che Lotito non abbia entusiasmato più di tanto il tecnico che vorrebbe rimanere alla Lazio perché legato molto ai colori.