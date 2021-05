Calciomercato Lazio

Adesso che la decisione per la panchina è stata presa, il prossimo step è quello di dedicarsi completamente al calciomercato. La Lazio ha confermato Simone Inzaghi al timone della squadra, adesso bisognerà rinforzare l’organico al tecnico per affrontare al meglio la prossima stagione. A Formello sono già carichi, tante le idee e le novità in arrivo.

Calciomercato Lazio, tutto fatto per Dimitrije Kamenovic

Secondo le ultime indiscrezioni per il calciomercato della Lazio, si attente, a Roma, l’arrivo di Mateja Kezman, agente di alcuni giocatori biancocelesti, per discutere di alcuni rinnovi e per mettere a segno il primo colpo dell’estate degli aquilotti. Il nuovo acquisto della Lazio di Lotito è Dimitrije Kamenovic.

Il terzino sinistro è della Lazio, ma è andato in prestito al Cukaricki. E’ un buon jolly della fascia sinistra, molto giovane, appena 21 anni e gioca già nell’Under-21 serba. La società di Lotito lo ha puntato già da gennaio, ma l’acquisto è stato rimandato a giugno. A breve l’annuncio ufficiale.