Calciomercato Inter

Un vero e proprio terremoto dopo la notizia del divorzio tra Inter e Antonio Conte. Ieri, dopo un lungo incontro con la dirigenza nerazzurra, il tecnico ha deciso di lasciare la società. Un addio amaro per tutti, ma adesso l’unico obiettivo è di capire chi potrebbe essere il miglior successore. Nelle ultime ore si sono susseguiti una lunga serie di nomi, ma il più plausibile sembra essere uno soltanto.

Calciomercato Inter, Sarri il prossimo allenatore

L’Inter si lascia scappare Antonio Conte e subito si mette alla ricerca del nuovo tecnico, nelle ultime ore avanza la candidatura di Maurizio Sarri, nome che ad Appiano Gentile hanno sempre tenuto in considerazione, anche prima dell’arrivo di Conte.

Con un suo arrivo si dovrebbe rivoluzionare tutto visto che l’idea di gioco del toscano è opposta a quella del tecnico salentino: si dovrebbe dire addio al 3-5-2 e lasciare campo al 4-3-3 o 4-3-1-2. Questo spingerebbe anche a qualche cambio nell’organico perché non tutti potrebbero rientrare nel progetto Sarri. Altra idea per la panchina è Conceiçao, ma potrebbe rivelarsi rischioso, il tecnico non ha mai allenato in Italia e non conosce bene i meccanismi della Serie A, potrebbe causare problemi questo deficit. Le prossime ore o giorni saranno cruciali per il futuro della panchina nerazzurra.