Parigi 2024, la prima medaglia è della certezza Filippo Ganna: argento

Ganna d’argento: prima medaglia di Parigi 2024

Filippo Ganna è il protagonista della prima medaglia per l’Italia a Parigi 2024. L’azzurro, dopo una partenza non esaltante, chiude la cronometro in rimonta e si prende un insperato argento olimpico, alle spalle del belga Evenepoel, campione del Mondo in carica nella crono e grande favorito alla vigilia. Alle spalle del ciclista di Verbania un altro belga, van Aert. Il primo degli italiani dopo Ganna è Bettiol, diciottesimo, con un tempo di 38:06.77.

ORO – Evenepoel: 36:12.16

ARGENTO – GANNA: 36:27.08

BRONZO – van Aert: 36:37.79