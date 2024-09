Parma-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla

Sfida tra stesso destino per Parma e Cagliari, che vanno a caccia di punti per la salvezza. Dennis Man e Bonny le armi di Pecchia, Luvumbo e Piccoli quelle di Davide Nicola, che ha bisogno di una vittoria che manca da diverso tempo. La gara del Tardini andrà in onda su Dazn.

Parma-Cagliari, le probabili formazioni:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Balogh, Coulibaly; Hernani, Keita; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia.

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Augello; Gaetano; Luvumbo, Piccoli. Allenatore: Nicola.