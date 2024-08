Parma-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Parma-Milan, tocca a Okafor non far rimpiangere Morata

Queste le probabili formazioni di Parma e Milan in vista della sfida di domani delle 18:30 del Tardini. Fonseca, come detto in conferenza stampa, conferma dal 1′ Okafor al posto dell’infortunato Morata.

Parma-Milan, le probabili formazioni:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Circati, Valeri; Estevez, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Okafor. Allenatore: Paulo Fonseca.