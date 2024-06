Pavard: “All’Inter posso esprimere tutte le mie qualità, voglio sempre vincere trofei”

Benjamin Pavard la garanzia. Il difensore francese sbarcato la scorsa estate all’Inter dal Bayern Monaco è stato un innesto decisivo per Simone Inzaghi, che difficilmente vi ha rinunciato dopo la prima fase di rodaggio. Un destino, quello di agire da centrale di destra, ricercato direttamente dal ragazzo, che così si è espresso riguardo il suo ruolo in campo:

“Tutti mi vedono come un terzino destro perché è vero ci ho giocato, ma il mio ruolo da quando sono piccolo è di difensore centrale – ha ammesso ai microfoni di Cronache di Spogliatoio – è il ruolo in cui mi trovo meglio. è il ruolo in cui posso esprimere al meglio le mie qualità”.

Pavard: “Tifosi dell’Inter eccezionali, voglio vincere trofei”

Sei arrivato a Milano lo scorso anno e sin dai primi mesi sei subito stato a casa, già sei un leader dello spogliatoio. Com’è stato l’impatto con l’Italia e con Milano?

“Volevo andarmene dal Bayern Monaco. Quando l’Inter mi ha chiamato ho detto “sì” perché c’era un progetto che mi interessava. Sono venuto qui con lo status di uno che ha vinto molti trofei e ho dimostrato che avevo ancora voglia di vincere trofei, così come l’Inter. Sì, è andata super bene! I tifosi dell’Inter sono eccezionali dunque tutto va bene”.