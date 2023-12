Inter e Juventus di allontanano verso lo scudetto

La quindicesima giornata scava un bel solco tra le prime due ed il resto del gruppo. Delle cosiddette grandi infatti vincono soltanto Inter e Juventus, oltre all’Atalanta nello scontro diretto col Milan. A bocca asciutta o quasi anche il Napoli, la Roma (con la Fiorentina), e la Lazio che ormai guarda dal basso, con un certo distacco, la “carrozza” europea che nel frattempo ha preso pienamente in corsa il magnifico Bologna di Motta.

Inter a valanga; Juventus di “corto muso” anche sul Napoli

Continua a procedere a braccetto la strana coppia al vertice del nostro campionato. L’Inter una volta rotto il ghiaccio sbriciola velocemente la resistenza dell’Udinese e allarga le ali mantenendo il suo volo in testa alla classifica; la Juve, che aveva giocato prima, resiste a due punti, con Gatti ancora una volta risolutore, ormai non più a sorpresa, delle sue difficoltà offensive, peraltro compensate egregiamente da una insuperabilità difensiva alla quale soltanto l’Inter, guarda caso, tiene testa. Altra singolare analogia: entrambe hanno subito una sola sconfitta ed entrambe ad opera del Sassuolo! Considerando che i nerazzurri erano accreditati alla vigilia dai favori del pronostico e che stanno rispettando le attese, unendo ai risultati anche un gran bel gioco, c’è da sperare per il bene del campionato che gli uomini di ferro di Allegri tengano a lungo botta, onde evitare una fuga in solitaria da parte della “Beneamata” in perfetto stile Napoli 2022-23.

Roma e Fiorentina impattano, l’Atalanta esorcizza il Diavolo

Con la sconfitta del Napoli a Torino il Milan sperava di allungare sui partenopei e mantenere il distacco dalle battistrada ma evidentemente non aveva fatto i conti con la banda di Gasperini che dopo aver tenuto a galla il Diavolo a causa di qualche sbavatura di troppo in difesa, l’ha mortificato proprio all’ultimo squillo, grazie ad un mortifero colpo di tacco di Muriel che sceglie un avversario di grande prestigio per siglare il suo primo gol in campionato e forse spezzare definitivamente il suo lungo periodo di crisi. Pioli sempre alle prese con molte assenze, tra infortuni e squalifiche, stavolta non riesce a recuperare e ammaina bandiera bianca definitivamente sul fronte tricolore. All’Olimpico la Roma va subito sopra e finché regge Dybala sembrerebbe poter far sua la partita che vira bruscamente nella parte finale, quando oltre all’infortunio dell’argentino i giallorossi devono fare a meno anche di due uomini per espulsione. La Fiorentina però, squadra bellina a vedersi ma assolutamente priva di un’adeguata fase di finalizzazione del gioco, riesce a malapena a portare via un punto, trovando impossibile scardinare il fortino del portoghese più vincente e polemico della storia.

Bologna torna dotta e guarda all’Europa; la Lazio arranca

In zona Champions irrompe il Bologna che superando la Salernitana riesce in un colpo solo a scavalcare Fiorentina e Napoli, agganciando la Roma proprio alla vigilia dello scontro diretto, previsto nel prossimo turno. Dire che con Zirkzee è nata una nuova stella è tanto vero quanto ormai scontato. Continua il passo altalenante della Lazio tra molti bassi e pochissimi alti. A Verona va in scena l’ennesima rimonta subita da una squadra che riesce ad esprimersi su livelli accettabili al massimo per 50-60 minuti a partita, trascorrendo il tempo restante incartandosi in un inutile e quanto mai sterile possesso palla di nessun costrutto, incapace di cambiare marcia quando qualcosa, vedi stavolta l’incertezza di Provedel, non va nella direzione giusta. E domenica a Roma arriverà l’Inter dell’ex Simone Inzaghi…