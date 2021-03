Giocati domenica 28 febbraio 4 match per i recuperi validi per la II, IV e VI giornata di Peroni TOP10 – i tabellini dei match e la classifica aggiornata.

L’Argos Petrarca Padova affronta la Lazio Rugby 1927 e vince nel recupero della seconda giornata di Peroni TOP10 e portasi al comando del massimo campionato. Con cinque lunghezze e due partite in meno rispetto alle inseguitrici, Nostran e compagni, con dieci vittorie all’attivo in altrettante uscite di regular season, si candidano a favorita.

Il Kawasaki Robot Calvisano fatica ben al di là delle previsioni contro un HBS Colorno combattivo. Vittoria da 0-5 che non rende merito sino in fondo alla prova degli emiliani, mentre proietta al secondo posto insieme al Rovigo gli uomini di coach Guidi.

Al “Monigo” di Treviso il Mogliano tiene testa sino alla fine al Valorugby Emilia, ma la sconfitta per 19-24 spacca in modo definitivo la classifica del massimo campionato, con i Diavoli che -quarti in classifica – vantano un confortante margine di quindici punti sulle prime inseguitrici, rappresentate proprio da Mogliano e da un Viadana che, allo Zaffanella, piega 24-7 le Fiamme Oro Rugby, riportandosi al quinto posto a parimerito coi trevigiani.

Peroni TOP10 – recuperi – 28.02.21

HBS Colorno v Kawasaki Robot Calvisano 14-26 (0-5)

Argos Petrarca Padova v Lazio Rugby 1927 56-7 (5-0)

Mogliano Rugby 1969 v Valorugby Emilia 19-24 (1-4)

Classifica: Argos Petrarca Padova*** punti 46; Kawasaki Robot Calvisano* e Femi-CZ Rovigo* 41; Valorugby Emilia* 40; Mogliano Rugby* 1969 e Rugby Viadana** 1970 25; Fiamme Oro Rugby* 23; Sitav Lyons 22; HBS Colorno* 13; Lazio Rugby*** 1927 2

• Peroni TOP10, recupero II giornata

Argos Petrarca v Lazio Rugby 1927 56-7 (35-0)

Marcatori: p.t. 3’ m Panunzi tr Lyle (7-0), 14’ m Ghigo tr Lyle (14-0), 20’ m Colitti tr Lyle (21-0), 25’ m Scagnolari tr Lyle (28-0), 38’ m Nostran tr Lyle (35-0). s.t. 52’ m Ercolani tr Montemauri (35-7), 55’ m Lyle tr Lyle (42-7), 73’ m Catelan tr Lyle (49-7), 82’ m Faiva tr Lyle (56-7).

Argos Petrarca: Lyle; Scagnolari, Colitti (77’ Borean) Bettin (61’ Faiva), Capone (49’ Schiabel); Ferrarin, Panunzi (51’ Tebaldi); Catelan, Nostran (Cap.), Ghigo (27’ Grigolon); Galetto (56’ Panozzo), Butturini; Hasa (51’ Mancini Parri), Cugini (51’ Marinello), Borean (61’ Franceschetto). All. Marcato, Jimenez

Lazio Rugby 1927: Marocchi (61’ Bonifazi); Scardamaglia, Ercolano, Gianni, Santarelli; Montemauri, Cristofaro (61’ Esteki); Duca (Cap.), Wagner (63’ Bolzoni), Ulisse (61’ Ferrara); Riccioli, Damiani (63’ Asoli); Liguori (63’ Giusti), Gironi, Zileri dal Verme (37’ Di Roberto). All. Pratichetti

Arb. Trentin (Lecco)

AA1 D’Elia (Bari), AA2 Vinci (Brescia)

Quarto Uomo: Toneatto (Udine)

Cartellini: s.t. 75’ giallo a Franceschetto (Argos Petrarca)

Calciatori: Lyle (Argos Petrarca) 8/8; Montemauri (Lazio Rugby 1927) 1/1

Punti: Argos Petrarca 5 Lazio Rugby 1927 0

Peroni Player of the Match: Luca Nostran (Argos Petrarca)

Note: giornata soleggiata. Match a porte chiuse



• Peroni Top10 – Recupero II Giornata

HBS Colorno v Kawasaki Robot Clavisano 14-26 (0-12)

Marcatori: p.t. 13’ m. Morelli (0-5); 38 m. Vunisa tr. Hugo (0-12) s.t. 42’ m. Tica tr. Kearns (7-12); 56’ m. Silva tr. Kearns (14-12); 69’ m. Morelli tr. Hugo (14-19); 76’ m. D’Amico tr. Hugo (14-26)

HBS Colorno: Van Tonder; Gesi; Chibalie (74’ Ceresini), Balocchi; Batista (36’-45’ Goegan; 55’ Massari); Kearns, Pasini; Mozzato (74’ Mannelli); Sarto (Cap.), Sapuppo; Chiappini (68’ Granieri), Cicchinelli; Alvarado, Silva (70’ Goegan), Singh (41’ Tica; 65’ Chalonec) All. Cristian Prestera

Kawasaki Robot Calvisano: Ragusi; Garrido Panceyra, Bronzini, Mazza, Susio; Hugo, Albanese (57’ Semenzato); Vunisa; Casolari (77’ Izekor), Maurizi (59’ Koffi); Zambonin, Van Vuren; Leso (41’ Brugnara), Morelli (Cap) (79’ Michelini), Gavrilita (41’ D’Amico) All. Gianluca Guidi

Arb. Vedovelli (Sondrio)

AA1 Schipani (Benevento); AA2 Angelucci (Livorno)

Quarto Uomo: Paparo (Bologna)

Cartellini: al 36’ giallo a Silva (HBS Colorno); al 63’ giallo a Ragusi (Kawasaki Robot Calvisano); al 75’ giallo a Ceresini (HBS Colorno)

Calciatori: Kearns (HBS Colorno) 2/4; Hugo (Kawaski Robot Calvisano) 3/4

Note: Soleggiato 15° – campo in ottime condizioni – match disputato a porte chiuse

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 0; Kawasaki Robot Calvisano 5

Peroni Player of the Match: Damiano Mazza (Kawasaki Robot Calvisano)



• Peroni Top 10, Recupero IV giornata

Mogliano Rugby 1969 v Valorugby Emilia 19-24

Marcatori: p.t. 2′ c.p. Da re (3-0), 14′ c.p. Da re (6-0), 27′ m. Mordacci tr. Farolini (6-7), 33′ m. Bonanni (11-7), s.t. 45′ m. Amenta tr. Farolini (11-14), 48′ m. Luus tr. Farolini (11-21), 67′ c.p. Da re (14-21), 70′ c.p. Farolini (14-24), 74′ m. Bonanni (19-24)

Mogliano Rugby 1969: Abanga; D’Anna, Drago, Cerioni (46′ Zanatta), Dal Zilio (50′ Guarducci); Da Re, Garbisi (’58 Piva); Derbyshire, Corazzi (Cap.)(71′ Zago), Finotto (77′ Michelini); Bocchi (50′ Lamanna), Sutto; Ceccato N.(41′ Alongi) (77′ Ceccato N.), Bonanni, Appiah (65′ Ceccato A.) all.: Costanzo

Valorugby Emilia: Farolini; Bertaccini, Majstorovic, Vaega, Falsaperla (75′ Devodier); Newton (33′-38′ Paletta), Chillon (75′ Fusco); Amenta, Favaro, Mordacci (Cap.)(50′ Ruffolo)(52′ Conforti); Balsemin, Dell’Acqua; Randisi, Luus, Muccignat all: Manghi

Arb. Bottino (Roma)

AA1 Boraso (Rovigo), AA2 Sgardiolo (Rovigo)

Quarto Uomo: Sacchetto (Rovigo)

Cartellini: 23′ Giallo Corazzi (Mogliano Rugby), 26′ giallo Vaega (Valorugby), 73′ Giallo Dell’acqua (Valorugby)

Calciatori: Da re 3/5 (Mogliano Rugby 1969); Farolini 4/5 (Valorugby Emilia)

Note: Pomeriggio sereno, temperatura mite, terreno di gioco in ottime condizioni, partita disputata a porte chiuse per emergenza Covid-19.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 1; Valorugby Emilia 4

Player of the match: Luhandre Luus (Valorugby)



• Peroni TOP 10, VI giornata

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Rugby 24-07 (10-0)

Marcatori: p.t. 5’ m. Zaridze tr. Ceballos (7-0), 44’ cp. Ceballos (10-0) s.t. 47’ m. Spinelli tr. Azzolini (10-7); 65’ m. Cosi tr. Ceballos (17-7); 79’ m. Finco tr. Ferrarini (24-7)

Rugby Viadana 1970: Apperley; Finco; Zaridze (79’ May); Pavan (50’ Ferrarini); Ciofani; Ceballos; Gregorio (50’ Jelic); Casado Sandri; Denti And. (71’ Di Fiore); Cosi; Mannucci (59’ Wagenpfeil); Schinchirimini; Novindi (55’ Denti Ant.); Ribaldi (67’ Silvestri); Schiavon (66’ Fiorentini). all. Fernandez

Fiamme Oro Rugby: Spinelli; Cornelli S. (34’ Lai); Vaccari; Gabbianelli (66’ Di Marco); Forcucci; Azzolini; Marinaro (67’ Masato); Cornelli M.; D’Onofrio (45’ Caffini); Faccenna (67’ Angelone); Stoian; Fragnito; Iacob (59’ Di Stefano); Moriconi (59’ Taddia); Mariottini (67’ Tenga). all. Green

arb.: Liperini (Livorno)

AA1 Rizzo (Ferrara), AA2 Erasmus (Treviso)

Quarto Uomo: Vidackovic (Milano)

Cartellini: al 43’ giallo a Lai (Fiamme Oro Rugby);

Calciatori: Ceballos (Rugby Viadana 1970) 3/5; Ferrarini (Rugby Viadana 1970) 1/1; Azzolini (Fiamme Oro Rugby) 1/1

Note: giornata soleggiata, terreno in perfette condizioni. Match a porte chiuse.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 4; Fiamme Oro Rugby 0

Player of the match: Duccio Cosi (Rugby Viadana 1970)