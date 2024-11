Peruzzi: “Un mio ritorno alla Lazio? Perchè no. Con Baroni abbiamo giocato alla Roma, servono i valori”

Intervenuto a Lazialità, Angelo Peruzzi, ex calciatore e dirigente della Lazio, ha aperto ad un possibile ritorno in biancoceleste e ha detto la sua su Baroni.

Peruzzi: “I calciatori oggi sono aziende”

Questo uno stralcio delle parole riprese da Lalaziosiamonoi.it:

Su un suo ritorno alla Lazio: “Perché no, ci mancherebbe. I quattro anni passati alla Lazio da dirigente mi sono piaciuti tantissimo, poi ci son state incomprensioni. Altrove? Lo prenderei in considerazione, ma ci penserei un po’ di più”.

Su Baroni: “Abbiamo giocato insieme per un anno alla Roma, quando avevo 18 anni. Non servono scienziati per il calcio, le persone fanno vincere. Ci vogliono i valori, oggi c’è molto cinema. Se sai fare calcio pian piano vieni fuori. La Lazio ora sta facendo bene perché c’è voglia, se hai giocatori forti ma poi non si sentono coinvolti e non pensano al gruppo poi non riesci a fare bene coralmente. Il calciatore è egoista per antonomasia, ma deve avere passione e se ti diverti le cose vengono da sole. Oggi i calciatori sono come aziende. Prima le società comandavano, ora è il contrario. Vanno gestiti bene, non basta più il metodo bastone e carota. Non conta più avere il contratto quinquennale, se il giocatore vuole andare via, andrà via”.