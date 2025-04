Inter, finisce il turnover: Simone Inzaghi ritrova alcuni titolarissimi

Il Bayern Monaco mercoledì arriva a Milano, l’obiettivo è raggiungere la semifinale Champions; segue la trasferta di Bologna domenica per non lasciare punti al Napoli in campionato; infine il derby del mercoledì successivo per arrivare in finale di Coppa Italia e la Roma a San Siro domenica 27 per chiudere un ciclo terribile.

Simone Inzaghi ha intenzione di affidarsi ai titolarissimi quindi, per qualche partita, il turnover estremo sarà un po’ meno estremo, almeno nelle formazioni iniziali. La buona notizia è il recupero totale di Dimarco, quindi un po’ di respiro per Carlos Augusto. Ci saranno Acerbi e Mkhitaryan e ovviamente la ThuLa in avanti. A breve ci sarà anche il ritorno di Taremi, Arnautovic e Zalewski. Al momento ancora nulla da fare per il rientro di Dumfries e Zielinski.