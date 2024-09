Rambaudi sicuro: “Lazio, manca una figura come Peruzzi. Serve crescere altrimenti Lotito ceda il club..”

“Una figura alla Peruzzi per me è importante, serve per creare il mosaico perfetto. Team manager, o chiamiamolo come vogliamo, ormai i termini nel calcio cambiano, ma ci vuole una figura che sappia già cosa pensano i calciatori prima di parlare o agire. E, al contrario, i giocatori devono sapere che vengono subito sgamati quando qualcosa non va. Serve questo profilo per la società, la squadra e anche per l’ambiente: una figura così farebbe bene anche per riaccendere la scintilla, l’entusiasmo. Ci sono troppe critiche al momento tra presidente e ambiente. Lotito, da persona intelligente qual è, dovrebbe scegliere questa figura che unisce: serve un profilo funzionale per riallacciare il rapporto con la tifoseria. Ora la Lazio deve lavorare per avere continuità nel campionato italiano. Serve migliorare anno dopo anno, altrimenti viene da pensare che il presidente non ha le capacità o la voglia di lottare per le posizioni di alta classifica. Sono state fatte cose importanti ma serve una crescita continua, altrimenti è bene che il presidente venda”.

Rambaudi: “Lazio, troppe critiche ma..”

Sono queste le parole di Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, che hai microfoni di Radiosei ha commentato l’inizio di stagione della squadra biancoceleste. Rambaudi ha poi consigliato Lotito di acquistare una figura di raccordo.