Non solo Tare, l’obiettivo della società di Via Aldo Rossi si è spostato anche verso Giovanni Sartori. Su quest’ultimo però, pende il recente rinnovo col Bologna fino al 2027. Stessa situazione per il napoletano Giovanni Manna, legato da un contratto col Napoli. Furlani non ha fretta, ma la scelta è attesa entro i primi giorni di maggio. L’intenzione di rivoluzionare tutta la rosa preme ed è necessario avere un ds, che a sua volta dovrà anche trovare il giusto allenatore.