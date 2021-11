PIF-Inter, trattativa in stand-by | Gli aggiornamenti

PIF-Inter, tutto rimandato a giugno

Nei giorni scorsi ci sarebbe stato l’incontro tra le parti, al tavolo rappresentanti del fondo PIF e di Zhang. Le parti sembrerebbero ancora lontane, non si trova l’accordo sulla valutazione del pacchetto di maggioranza e sulle clausole imposte da Zhang per dare via alla cessione. Soprattutto le richiesta di Zhang non sembrerebbero di gradimento da parte del potenziale acquirente, il diritto di recompera e la volontà di mantenere un pacchetto non proprio di minoranza trova in PIF un no secco.

Un muro contro muro dietro la reale volontà di trovare un accordo. Una trattativa potenziale non certo semplice, come conferma Panorama le parti avrebbero deciso di rimandare a giugno ogni possibile trattativa, il tempo per i due protagonisti di rivedere domanda e offerta. Il futuro resta in dubbio, Zhang proseguirà da solo al comando del club nerazzurro o la nuova era sarà targata PIF? Non ci resta che aspettare.