Inter-PIF, Zhang detta le condizioni | I dettagli

Inter-PIF, le condizioni di Zhang

Dalla Cina rimbalzano voci che vorrebbero Suning addirittura vicino al fallimento, la crisi che ha colpito il gruppo si fa sentire e la possibilità sembra diventar concreta. Proseguono parallelamente a circolare le voci che vorrebbero in corso la trattativa tra il presidente Zhang e il fondo PIF, difficile arrivare alla fumata bianca soprattutto per le condizioni imposte proprio dal numero 1 nerazzurro.

LEGGI ANCHE

Inter, i problemi di Suning

Secondo indiscrezioni, l’accordo di massima sarebbe stato trovato, oltre un miliardo messo sul piatto da PIF per l’acquisizione del pacchetto di maggioranza del club nerazzurro. Una trattativa che molti avrebbero dato per conclusa sottovalutando le richieste di Zhang, ritenute ritenute erroneamente sorvolabili, che a quanto pare sarebbero invece determinanti. Steven e il gruppo Suning avrebbero dato l’ok di massima per la cessione del club, pretendendo come anticipato nei giorni scorsi due importanti clausole.

Le condizioni di Zhang

Zhang vorrebbe il diritto di recompera del club a cifre già concordate oltre a mantenere un pacchetto di minoranza pari ad almeno il 10%. Condizioni che il fondo PIF respinge categoricamente, un muro contro muro che potrebbe portare il fondo a virare su altro obiettivo (Fiorentina?) con Zhang confermato al comando del club, portando avanti il piano di risanamento dei conti, un ridimensionamento in quanto a spese che i tifosi sperano non equivalga a ridimensionamento tecnico. Nuove voci, nuove smentite, non ci resta che aspettare.