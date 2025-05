Verso PSG – Inter, sale la febbre da Champions

PSG – Inter, è caccia al biglietto

Sale la febbre da Champions, la finale di Monaco di Baviera si avvicina e avere un biglietto per gustarsi la finale dal vivo diventa un miraggio. Assalto ai pochi biglietti disponibili da parte dei tifosi di PSG e Inter. Le richieste avevano superato quota 80 mila solo in casa Inter, un numero ampiamente superiore alla disponibilità, ovvero 18 mila tagliandi. Impossibile accontentare tutti i supporters, l’Inter ha tentato di utilizzare un criterio per favorire i tifosi che da più tempo seguono i nerazzurri, ma le richieste continuano ad arrivare. Una finale che i tifosi sognano, un trofeo ambito, un sogno che in molti sperano di realizzare.

Le probabili formazioni di PSG e Inter

PSG (4-3-3): G.Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, O.Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, M.Thuram. All. Simone Inzaghi