Cagliari – Venezia, le probabili formazioni e dove vederla

Cagliari – Venezia, 37esima giornata di Serie A, vale la salvezza per entrambe le squadre. Diversi dubbi in difesa per Nicola, che spera di recuperare Luperto e Mina; in alternativa, pronto Palomino. Il tecnico dovrebbe comunque confermare il 3-4-2-1 con Viola e Luvumbo dietro a Piccoli. Di Francesco si affida ai suoi uomini migliori: Ellertsson favorito sulla corsia di sinistra, mentre Busio, Kike Perez e Nicolussi Caviglia dovrebbero partire dal primo minuto in mediana. In attacco, il tecnico è pronto a schierare Yeboah e Oristanio al posto di Gytkjaer e Fila. La partita, in programma domenica 18 maggio alle 20:45, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Cagliari – Venezia, le probabili formazioni

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Luvumbo, Viola; Piccoli. All. Nicola

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Yeboah. All. Di Francesco