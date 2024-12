Pio Esposito premiato come miglior giovane della Serie B

Ieri sera durante la serata dedicata dall’AIC, Pio Esposito è stato premiato come miglior giovane della Serie B. Esposito nella scorsa stagione è stato valorizzato nello Spezia da Luca D’Angelo, ed ora l’attaccante è uno dei pezzi pregiati del club ligure che in questa stagione lotta per la promozione in serie A.

Queste le parole rilasciate da Esposito ieri sera:

“Un riconoscimento importantissimo, un orgoglio per me perché è il primo premio personale così importante, sono contento di essere qui stasera dove c’è il top del calcio italiano. Essere qui in mezzo a tanti campioni è per me un onore. Ringrazio l’AIC per il premio e anche lo Spezia che mi ha aiutato tantissimo ad arrivare qui stasera”. Da fonte Sky