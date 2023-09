Pioli conferma Adli: “Ho la possibilità di poterlo rivalutare”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post gara contro il Cagliari, Stefano Pioli ha parlato della vittoria del Domus ma anche di Adli.

Pioli: “Contento per il centrocampista”

Questo uno stralcio delle sue parole: Come valuti Adli? “Ha fatto bene. Sono molto contento per lui. Ha interpretato questo ruolo dal 10 luglio con molta disponibilità e voglia di migliorarsi: rivede sempre le prove dei compagni in quel ruolo. Ha fatto tante cose buone, altre le può fare meglio, ma è una prestazione che mi dà la possibilità di considerare Adli in quel ruolo”.