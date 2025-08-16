Pippo Baudo ci lascia all’età di 89 anni. E’ stato il re indiscusso della TV

Roma, 16 agosto 2025 – Si è spento oggi all’età di 89 anni Giuseppe Vittorio Raimondo “Pippo” Baudo, celebre conduttore televisivo italiano. Nato il 7 giugno 1936 a Militello in Val di Catania, Baudo è stato una figura iconica della Rai per oltre sei decenni, diventando il volto della tv italiana con programmi cult come Settevoci, Canzonissima, Domenica In e Fantastico .

Recordman del Festival di Sanremo, lo ha condotto per ben 13 edizioni tra il 1968 e il 2008, assumendone anche la direzione artistica in sette occasioni ￼. Oltre alla conduzione, è stato un acuto talent scout, tra i primi a lanciare artisti come Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Giorgia, e molti altri.

La notizia è stata confermata da Ansa e TgCom24 — fonti vicine alla famiglia l’hanno comunicata poco fa: «È morto questa sera a Roma all’età di 89 anni», ha dichiarato il suo storico legale, avvocato Giorgio Assumma .

Con Pippo Baudo se ne va un pezzo di storia della televisione italiana, un maestro del varietà che ha influenzato generazioni di telespettatori e artisti con il suo talento e carisma.Pippo Baudo si è sempre dichiarato un super tifoso del Catania.