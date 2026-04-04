Finisce in parità all’Olimpico tra Lazio e Parma. Noslin risponde a Delprato.

Finisce in parità il posticipo serale della 31^ giornata tra Lazio e Parma, con i Ducali che si sono fatti preferire nel primo tempo, meglio i biancocelesti nella ripresa. Le reti: al 15′ del primo tempo va a segno il Parma con Delprato che raccoglie un traversone in area e di sinistro batte Motta. Nella ripresa al 32′ pareggia Noslin che parte da sinistra, scambia con Taylor e di destro grazie anche alla deviazione di Circati batte Suzuki. La squadra di Sarri si porta a 44 punti in classifica. mentre quella di Cuesta dopo due sconfitte consecutive va a 35 punti.

Il tabellino

Lazio-Parma 1-1