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lunedì, Aprile 6, 2026
Home Serie A Lazio News Finisce in parità all’Olimpico tra Lazio e Parma. Noslin risponde a Delprato.

Finisce in parità all’Olimpico tra Lazio e Parma. Noslin risponde a Delprato.

Finisce in parità all'Olimpico

Di
Salvatore Ciotta
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lazio calcio
TIJJANI NOSLIN IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Finisce in parità il posticipo serale della 31^ giornata tra Lazio e Parma, con i Ducali che si sono fatti preferire nel primo tempo, meglio i biancocelesti nella ripresa. Le reti: al 15′ del primo tempo va a segno il Parma con Delprato che raccoglie un traversone in area e di sinistro batte Motta. Nella ripresa al 32′ pareggia Noslin che parte da sinistra, scambia con Taylor e di destro grazie anche alla deviazione di Circati batte Suzuki. La squadra di Sarri si porta a 44 punti in classifica. mentre quella di Cuesta dopo due sconfitte consecutive va a 35 punti.

Il tabellino

Lazio-Parma 1-1

LAZIO: Motta E., Marusic A. (dal 13′ st Lazzari M.), Romagnoli A., Provstgaard O., Tavares N., Dele-Bashiru F., Cataldi D., Taylor K., Isaksen G. (dal 13′ st Cancellieri M.), Maldini D. (dal 20′ st Dia B.), Pedro (dal 13′ st Noslin T.). A disposizione: Basic T., Belahyane R., Cancellieri M., Dia B., Farcomeni V., Furlanetto A., Giacomone G., Hysaj E., Lazzari M., Noslin T., Przyborek A., Ratkov P. Allenatore: Sarri M..

PARMA: Suzuki Z., Delprato E., Circati A., Valenti L., Britschgi S.(45′ st Carboni), Bernabe A. (dal 36′ st Ordonez C.), Nicolussi Caviglia H. (dal 26′ st Estevez N.), Keita M.(45′ st Sorensen), Valeri E., Pellegrino M., Strefezza G. (dal 36′ st Oristanio G.). A disposizione: Carboni F., Corvi E., Elphege N., Estevez N., Mena M., Ndiaye A., Ondrejka J., Ordonez C., Oristanio G., Rinaldi F., Sorensen O. Allenatore: Cuesta C..

Reti: al 32′ st Noslin T. (Lazio) al 15′ pt Delprato E. (Parma) .

Ammonizioni: al 42′ st Noslin T. (Lazio) al 27′ pt Strefezza G. (Parma), al 32′ pt Pellegrino M. (Parma).

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