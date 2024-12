Pippo Inzaghi premiato come uno dei migliori attaccanti rossoneri

A San Siro è andata in onda la festa per il 125^ anniversario della fondazione del Milan, ed i premiati prima della partita contro il Genoa sono stati tanti.

Uno di questi è stato l’attuale allenatore del Pisa, Pippo Inzaghi premiato insieme a Van Basten e Shevchenko (anche se assente), come uno dei migliori marcatori rossoneri di tutta la storia.

Inzaghi è entrato in campo accompagnato dai cori della curva rossonera “oioioi Pippo Inzaghi segna per noi”, queste le sue parole: ” Quando torni qua ti tremano le gambe. Mia moglie mi ha chiesto cosa sentivo e io le ho detto niente. Non mi rendevo conto di cosa volesse dire essere nella storia degli attaccanti del Milan.”