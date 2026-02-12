Pisa – Milan, le ultimissime sulle formazioni

Allegri punta ai tre punti, vigilia di Pisa-Milan
Il Milan cerca i tre punti nella sfida di Pisa, obiettivo restare in scia della capolista Inter e tener vivo il sogno scudetto. A Pisa per vincere, questo il diktata in casa rossonera.
PROBABILI FORMAZIONI PISA-MILAN
PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo; Durosinmi, Stojilkovic. All. Hiljemark.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri.