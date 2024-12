Pisa-Sassuolo 3-1 I nerazzurri si ritrovano e battono la capolista Sassuolo

Il Pisa ottiene tre punti di forza contro la capolista del campionato di Serie B, e si porta a tre punti dalla vetta. Inzaghi azzecca questa volta tutte le mosse, ed i suoi ragazzi calano un tris clamoroso, con i neroverdi che si sono visti nel primo quarto d’ora e dopo la rete di Pierini nella ripresa. Pisa in vantaggio con Tramoni lanciato in contropiede da Moreo, il giocatore francese scarta Moldovan e deposita in rete. Raddoppio di Tourè su schema da calcio d’angolo,il tedesco servito da Marin batte in diagonale l’estremo difensore del Sassuolo. Nella ripresa arriva il tris e doppietta personale di Tramoni di testa, con Moldovan colpevole di una mezza papera. Pierini accorcia le distanze su un pasticcio della difesa nerazzurra al 70′. Il Pisa da qui in poi controlla la partita e porta a casa tre punti meritati.

Il tabellino

Pisa-Sassuolo 3-1

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré (92′ Abildgaard), Marin, Piccinini (70′ Hojholt), Angori; Moreo (87′ Mlakar), Tramoni (87′ Calabresi); Lind. In panchina: Nicolas, N. Bonfanti, Vignato, Beruatto, Abilgaard, Arena, Jevsenak, Morutan, G. Bonfanti. Allenatore: Filippo Inzaghi

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Toljan, Lovato, Muharemovic, Doig (62′ Pieragnolo); Thorstvedt, Obiang (62′ Iannoni), Boloca (62′ Ghion); Berardi, Pierini (80′ F. Russo), Laurienté (87′ D’Andrea). In panchina: Satalino, Paz, Moro, Odenthal, Antiste, Lipani, Miranda. Allenatore: Fabio Grosso

ARBITRO: Rosario Abisso della sezione di Palermo

NOTE: AMMONITI: Caracciolo (P); Doig, Berardi, Muharemovic (S)