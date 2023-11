Finisce 4-2 la sfida dell’Olimpico tra Italia e Macedonia con gli azzurri che dovevano vincere assolutamente per agganciare l’Ucraina in vista della sfida di lunedì sera a Leverkusen. Gli azzurri dominano dall’inizio alla fine e passano in vantaggio già al 17′ con Darmian sul bell’assist di Giacomo Raspadori. La squadra di Spalletti c’è ed è convinta di fare bene e raddoppia con uno scatenato Federico Chiesa che prima fulmina Dimitriesvski al 41′ e poi fa doppietta dopo l’assist di Berardi.

L’Italia dilaga nel finale: Macedonia ko

Sembrerebbe finita qui però ma non è finita qui però perchè Milevski apporta diversi cambi tra cui il numero 21 Atanasov che va a segno prima al 52′ e poi al 74′. A salvare dalle paure l’Italia ci pensano prima 81′ e poi nel finale El Shaarawy che fanno stare tranquillo Spalletti e regalano 3 punti preziosi in attesa di lunedì