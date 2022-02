Porto Lazio, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Immobile non è neanche partito per il Portogallo

Si aprono gli spareggi di Europa League e la Lazio si troverà di fronte lo spauracchio Porto. L’urna del sorteggio non è stata benevola con la squadra di Sarri che si trova ad affrontare un avversario molto solido ed esperto in campo europeo: nonostante le cessioni di Luiz Diaz al Liverpool e di Sergio Oliveira alla Roma, i dragoni rimangono una formazione completa e di gran qualità. I biancocelesti si presentano però alla sfida con diverse certezze in più rispetto a qualche mese fa, anche grazie ai buoni risultati che ultimamente stanno arrivando dal campionato. La vera tegola per Sarri è però l’assenza di Immobile che non è neanche partito per la trasferta portoghese.

Porto Lazio, le probabili formazioni

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otavio, Uribe, Vitinha, Galeno; Favio Vieira, Evanilson

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni

Porto Lazio, i precedenti

Gli unici precedenti tra Lazio e Porto rimandano alla stagione 02/03 quando le due squadre si affrontarono nella semifinale dell’allora coppa Uefa. All’andata, al Dragao di Oporto, la squadra di casa inflisse un secco 4-1 ai capitolini con le reti di Maniche, Deco, Darlei e Helder Postiga che ribaltarono l’iniziale vantaggio a firma di Claudio Lopez. Alla Lazio non riuscì l’impresa al ritorno in una partita che si concluse sullo 0-0. Il Porto, allora allenato da Josè Mourinho, vinse poi quella coppa Uefa, un successo che sarebbe stato il prologo di quello della Champions, l’annata seguente.

Porto Lazio, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Uno e Sky Sport.