Portogallo-Francia, probabili formazioni e dove vederla

Al Volksparkstadion di Amburgo si affrontano due Nazionali imbottite di talento. Il Portogallo aveva battuto la Francia nella finale del 2016 e successivamente finì in pareggio per 2-2 la sfida ai gironi di EURO 2020. Il match sarà visibile in diretta su RAI 1 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay venerdì 5 luglio alle ore 21.

Probabili formazioni Portogallo-Francia

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Dias, Pepe, Mendes; Vitinha, Palhinha; Bernardo Silva, Fernandes, Leao; Ronaldo. Ct. Martinez

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Camavinga; Dembelé, Mbappé, Griezmann. Ct. Deschamps