Premier League, giornata 30: male Arsenal e VAR

Brighton-Arsenal 2-1 (75′ Dunk, 90+5′ Maupay; 68′ Pépé)

I giocatori dell’Arsenal a fine partita indicano e tentano di assalire la causa dei loro mali, Neal Maupay. Il 23enne attaccante del Brighton è il protagonista indiscusso dell’incontro. Al 35esimo del primo tempo, si lancia verso un pallone rimasto in aria colpendo il portiere Leno che mette male la gamba a terra ed è costretto ad uscire in barella. Scoccato il 95esimo minuto, la sua fame di gol lo porta ad accelerare improvvisamente l’ultima azione della partita. Velo, grande assist del compagno e rete d’interno. Guendouzi e Mustafi in particolare cercano di intercettarlo, ma vengono spediti sotto la doccia da un sempre autorevole e rispettato Martin Atkinson, arbitro della partita. Dunque, l’Arsenal si perde ancora una volta per strada sentendosi già la vittoria in tasca dopo lo splendido gol a giro di Pépé. L’Europa League quindi si allontana dato che davanti ci sono diverse squadre che continuano a macinare punti.

Tottenham-Manchester United 1-1 (27′ Bergwijn; 81′ B. Fernandes [r])

E’ il caso di Tottenham e Manchester United che si sono affrontate venerdì. La squadra di Mourinho ha giocato a tratti molto bene, salvo poi abbassarsi troppo nella ripresa. A questo punto entra in partita l’arbitro Moss che assegna addirittura due rigori ai red devils. Il secondo fallo su Bruno Fernandes è inesistente e infatti il VAR interviene. La prima decisione è abbastanza severa, visto che i contatti fisici, anche piuttosto duri, sono all’ordine del giorno in Premier League. Pogba però sviene in area e Bruno Fernandes risponde dal dischetto a Bergwijn. Entrambe le squadre perdono così un’occasione per allungare l’una sull’altra con la costante speranza che il Chelsea perda punti per rientrare in Champions.

Watford-Leicester 1-1 (90+3′ Dawson; 90′ Chilwell)

Chi la coppa dalle grandi orecchie ha ormai la certezza di giocarla la prossima stagione è il Leicester, che tornerebbe nella massima competizione continentale dopo l’esperienza con Claudio Ranieri. Oggi però si è sentito il peso della prima partita ufficiale. Il tanto atteso 100esimo gol di Vardy in Premier arriva soltanto al 90esimo minuto. Non lo segna però l’attaccante inglese, ma un terzino che, a giudicare dalla fattura della rete, avrebbe ottime chance pure più avanti. Chilwell infatti segna all’incrocio colpendo il pallone in diagonale dal vertice dell’area. Sembra fatta e invece al terzo minuto di recupero Dawson riesce a fare ancora meglio del suo avversario: rovesciata dopo la battuta dell’ultimo angolo della partita.

West Ham-Wolverhampton 0-2 (73′ Jimenez, 84′ P. Neto)

Tra le altre che sperano in un passo falso del Chelsea (domani in campo alle 17.15 contro l’Aston Villa) c’è il Wolverhampton che oggi ha vinto sul West Ham. Partita piuttosto brutta che viene decisa dall’ingresso del gioiello Adama Traoré. Con i suoi scatti lo spagnolo apre larghi spazi nella stanca retroguardia degli hammers e sfrutta la propria tecnica notevole per mandare in rete l’altra perla Raul Jimenez e aprire l’azione che porta al gran gol di Pedro Neto.

Bournemouth-Crystal Palace 0-2 (12′ Milivojevic, 23′ Ajew)

La vittoria del Brighton sull’Arsenal è fondamentale per la corsa salvezza. Si complica tutto infatti per il Bournemouth che oggi non sfrutta l’occasione offertagli dalle sconfitte di Watford e West Ham. Dunque, vince in modo abbastanza semplice il Crystal Palace. I ragazzi di un Roy Hodgson dalla capigliatura lunga alla Boris Johnson nei suoi giorni migliori, si impongono grazie al solito Milivojevic che meriterebbe una laurea ad honorem nell’arte del calcio di punizione. Una gara però macchiata da un altro errore piuttosto grossolano della tecnologia (dopo il clamoroso gol valido negato allo Sheffield) che non interviene per espellere Gary Cahill reo di aver commesso un intervento killer in scivolata piegando la caviglia di un avversario. Palace che ora comunque ha addirittura gli stessi punti del Tottenham. Dalla metà della classifica alla testa, domani alle 20 torna in campo la capolista Liverpool e giocherà il derby della Mersey contro gli acerrimi rivali dell’Everton guidati da Carlo Ancelotti. Buone partite a tutti!