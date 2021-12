Premier League, Tottenham – Liverpool: precedenti, probabili formazioni e dove vederla

Spurs per la zona Europa, Reds per la vetta

Torna la Premier League, dopo tante complicazioni a causa del Covid-19 che in Inghilterra sta tornando a minacciare lo stile di vita della popolazione. A farci compagnia, alle ore 17.30, a Londra andrà in scena Tottenham – Liverpool.

Tottenham – Liverpool, i precedenti

Quando si parla di Liverpool, nell’era recente agli avversari sono lasciate spesso le briciole. Gli Spurs, infatti, non fanno eccezione: dal 2017 solo una vittoria per i londinesi, il 22/10/17 per 4-1, contro le 8 dei Reds (inclusa quella in finale di Champions League nel 2019 per 2-0).

Tottenham – Liverpool, le probabili formazioni

TOTTENHAM (3-4-1-2): Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Tanganga, Alli, Hojbjerg, Sessegnon; Lo Celso; Kane, Bergwijn. All. Conte

LIVERPOOL (4-3-3); Alisson; Robertson, Konaté, Matip, Alexander-Arnold; Henderson, Alcántara, Oxlade-Chamberlain; Manu, Jota, Salah. All. Klopp.

Tottenham – Liverpool, dove vederla?

Il match, valevole per la 18esima giornata di Premier League, sarà visibile su Sky (canali 201, 203 e Sky GO) e NOW TV.