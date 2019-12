Probabili formazioni Napoli-Parma, la prima di Gattuso

Dopo la vittoria europea in Champions League contro il Genk, e l’arrivo sulla panchina partenopea di Gennaro Gattuso, il Napoli del neo allenatore, si appresta a preparare il match contro il Parma. Orfana di Carlo Ancelotti, la squadra potrebbe subire qualche cambiamento importante: Gattuso infatti starebbe già pensando di tenere fuori due pezzi grossi come Milik e Callejon. Situazione ben diversa invece per il Parma di D’Aversa, che viene dalla buona e pesante vittoria in trasferta contro la Sampdoria per uno a zero. Vincere sarà l’obiettivo di entrambi gli allenatori: Gattuso per partire con il piede giusto nella sua nuova e difficile avventura, D’Aversa invece per mantenere il buon ruolino di marcia instaurato dalla sua squadra.

QUI NAPOLI- Come già detto in precedenza, in casa Napoli ci si aspetta una vera e propria rivoluzione. A sinistra dovrebbe esserci Mario Rui, con Di Lorenzo a destra. A centrocampo Elmas e Fabian Ruiz affiancheranno Allan, mentre in attacco Zielinski potrebbe spodestare Insigne. Infine, Lozano potrebbe con ogni probabilità prendere il posto dello spagnolo Callejon.

QUI PARMA- Dopo una contusione al polpaccio, Kucka rischia seriamente di essere out per la gara. Al suo posto scenderà in campo Brugman, mentre in attacco Gervinho e Kulusevki affiancheranno Cornelius. Difesa di titolari formata da Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo.