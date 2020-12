Ora è ufficiale, il PSG ha esonerato Tuchel

Panettone indigesto per Tuchel, a poche ore dal Natale il PSG ha ufficialmente esonerato il tecnico. Le ultime dichiarazioni dell’allenatore rilasciate soprattutto alla stampa tedesca non sono state digerite al meglio dalla dirigenza dei francesi che ha deciso di rimuovere dall’intarico Tuchel. Per prendere il posto del tecnico tedesco in pole Massimiliano Allegri e Pochettino.