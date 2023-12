PSG-Metz, probabili formazioni e dove vederla

Turno infrasettimanale di Ligue1: il PSG di Luis Enrique ospita il Metz al Parco dei Principi. Parigini che arrivano alla gara reduci dal pareggio esterno contro il Lille, ma forti del primato in classifica con 5 punti di vantaggio sul Nizza secondo. Diversamente, il Metz è stato sconfitto nelle ultime tre gare disputate e occupa la quattordicesima posizione in classifica, a tre punti dalla zona rossa. Il match, in programma mercoledì alle 21, sarà visibile su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Dinnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Barcola, Kolo Muani, Mbappé. All. Luis Enrique.

METZ (5-4-1): Oukidja; Colin, Traore, Herelle, Cande, Udol; Van Den Kerkhof, Jacques, N’Doram, Asoro; Elisor. All. Bölöni.