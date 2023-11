PSG-Monaco, le ultimissime sulle formazioni

Sfida al vertice in Francia tra PSG e Monaco. Luis Enrique sceglie il 4-3-3. In difesa, davanti a Donnarumma, confermato l’ex nerazzurro Skriniar accanto a Mukiele, supportati sugli esterni da Lucas Hernandez e Hakimi, di rientro dalla squalifica. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz accanto a Vitinha e Soler. Fuori per infortunio la giovane promessa Zaire-Emery. In avanti, sulle fasce i soliti Mbappé e Dembélé a supportare la punta, Kolo Muani, anch’egli di ritorno dal turno di squalifica. Ancora in infermeria Marco Asensio, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe e Danilo Pereira.

Le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Mukiele, Skriniar, Lucas Hernandez; Fabian Ruiz, Vitinha, Soler; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. All. Luis Enrique.

MONACO (3-4-2-1): Kohn; Singo, Magassa, Matsima; Vanderson, Camara, Zakaria, Jakobs; Akliouche, Golovin; Balogun. All. Hütter.