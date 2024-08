Psg-Montpellier, prima in casa per i parigini

Dopo la prima vittoria, il Psg di Luis Enrique vuole dare continuità ai risultati nonostante la vendita di Mbappè. La gara del Parco dei Principi non andrà in onda in Italia.

Psg-Montpellier, le probabili formazioni:

PSG (4-2-3-1): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Zague; Joao Neves; Zaire-Emery, Lee; Dembelé, Asensio, Barcola.

MONTPELLIER (4-2-3-1): Lecomte; Tchato, Omeragic, Sagnan, Sacko; Chotard, Ferri; Nordin, Savanier, Al-Tamari; Adams.