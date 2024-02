PSG-Real Sociedad, le ultimissime sulle formazioni

Parigini in campo con il 4-3-3. In difesa Marquinhos e Danilo al centro, davanti a Donnarumma, supportati da Hakimi, a sinistra, e Lucas Hernandez, a destra. In mezzo al campo Zaire-Emery, Vitinha e Fabian Ruiz. In avanti Dembelé e Barcola ai lati di Mbappé.

Le probabili formazioni di PSG-Real Sociedad:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Galan, Le Normand, Zubeldia, Traoré; Merino, Zubimendi, Mendez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All. Alguacil.