PSG-Real Sociedad, probabili formazioni e dove vederla

Andata degli ottavi di UEFA Champions League, mercoledì alle 21 al Parco dei Principi, tra Paris Saint-Germain e Real Sociedad. Parigini usciti secondi, a pari punti con il Milan, retrocesso in Europa League, dal Gruppo F. Dall’altra parte, il Real Sociedad vincitori del Gruppo D, a pari merito con l’Inter. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni di PSG-Real Sociedad:

PSG (4-2-2-2): Donnarumma: Mukiele, Danilo Pereira, Beraldo, Lucas Hernández; Ugarte, Fabián Ruiz; Dembélé, Asensio; Kolo Muani, Mbappé. All. Luis Enrique.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galán; Méndez, Zubimendi, Merino, Barrenetxea;, Kubo, Sadiq, Silva. All. Alguacil.