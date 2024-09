Orfano di Donnarumma e in una sfida insidiosa, il Psg di Luis Enrique deve vincere per allungare sulle avversarie. Tanti i cambi per l’ex Barca, a cominciare dalla difesa.

PSG-Rennes, le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembele, Kolo Muani, Barcola.

RENNES (3-4-2-1): Mandanda; Hateboer, Wooh, Ostigard; Assignon, Santamaria, Matusiwa, Truffert; Blas, Gronbaek; Kalimuendo.